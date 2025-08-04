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عربي-دولي
خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
16:43
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كشف موقع
إسرائيل
هيوم أن رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير يواجه
منذ فترة
رفضاً من رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
لعرض خطته العسكرية بشأن
قطاع غزة
أمام
مجلس الوزراء
.
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زامير، الذي يعارض
الاحتلال
الكامل للقطاع، يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لهزيمة حركة
حماس
واستعادة الرهائن دون الوقوع في "أفخاخ استراتيجية" قد تعرض حياتهم وحياة الجنود للخطر. وتقوم خطته على تطويق نقاط استراتيجية داخل القطاع لزيادة الضغط على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن.
لكن
نتنياهو
، بحسب تقارير إعلامية، حسم موقفه ويميل نحو احتلال غزة بالكامل، وسط تحذيرات من عسكريين سابقين وسياسيين من أن هذه الخطوة قد تكون كارثية على الرهائن، وتعرض حياتهم للخطر.
وقالت صحيفة
يديعوت أحرونوت
إن مسؤولين في الحكومة دعوا زامير للاستقالة إذا لم يوافق على الخطة، فيما ذكرت القناة 13 أن رئيس الأركان ألغى زيارة إلى
واشنطن
بعد تسريبات حول نية نتنياهو تنفيذ الهجوم الشامل.
وفي ظل اتهام منتدى عائلات الرهائن الحكومة بتعمد إفشال أي صفقة محتملة للإفراج عن أبنائهم، من المرتقب أن يعقد نتنياهو اجتماعًا حكوميًا حاسمًا يوم الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن العملية العسكرية، في وقت يتزايد فيه الجوع والمعاناة في القطاع، ما يزيد من الضغط السياسي والعسكري على مختلف الأطراف.
(سكاي نيوز)
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