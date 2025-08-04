خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟

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كشف موقع هيوم أن رئيس أركان الجيش إيال زامير يواجه رفضاً من رئيس الوزراء لعرض خطته العسكرية بشأن أمام .زامير، الذي يعارض الكامل للقطاع، يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لهزيمة حركة واستعادة الرهائن دون الوقوع في "أفخاخ استراتيجية" قد تعرض حياتهم وحياة الجنود للخطر. وتقوم خطته على تطويق نقاط استراتيجية داخل القطاع لزيادة الضغط على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن.لكن ، بحسب تقارير إعلامية، حسم موقفه ويميل نحو احتلال غزة بالكامل، وسط تحذيرات من عسكريين سابقين وسياسيين من أن هذه الخطوة قد تكون كارثية على الرهائن، وتعرض حياتهم للخطر.وقالت صحيفة إن مسؤولين في الحكومة دعوا زامير للاستقالة إذا لم يوافق على الخطة، فيما ذكرت القناة 13 أن رئيس الأركان ألغى زيارة إلى بعد تسريبات حول نية نتنياهو تنفيذ الهجوم الشامل.وفي ظل اتهام منتدى عائلات الرهائن الحكومة بتعمد إفشال أي صفقة محتملة للإفراج عن أبنائهم، من المرتقب أن يعقد نتنياهو اجتماعًا حكوميًا حاسمًا يوم الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن العملية العسكرية، في وقت يتزايد فيه الجوع والمعاناة في القطاع، ما يزيد من الضغط السياسي والعسكري على مختلف الأطراف.