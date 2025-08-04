فحصت بأساليب خاصة.. العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

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عثرت في على 32 جثة مقطوعة في ولاية غواناخواتو بوسط البلاد أثناء عمليات البحث التي جرت ما بين 30 و2 آب.وتم العثور على الجثث في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية، علماً أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32.وأفادت المحلية بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.ولم تكشف العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.