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فحصت بأساليب خاصة.. العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

Lebanon 24
04-08-2025 | 23:23
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عثرت النيابة العامة في المكسيك على 32 جثة مقطوعة في ولاية غواناخواتو بوسط البلاد أثناء عمليات البحث التي جرت ما بين 30 تموز و2 آب.
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وتم العثور على الجثث في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية، علماً أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.

ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.

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