Advertisement

عربي-دولي

تصعيد للخلاف الداخلي في إدارة الحرب.. نتنياهو يهدد رئيس الأركان

Lebanon 24
04-08-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1400709-638899722043764743.jpeg
Doc-P-1400709-638899722043764743.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الأركان أيال زامير خيار الاستقالة إذا لم يوافق على خطة "احتلال كامل" لقطاع غزة.
Advertisement

جاء ذلك في رسالة علنية لنتنياهو وجهها لزامير اعتبرها محللون تصعيدا للخلاف الداخلي حول إدارة الحرب على قطاع غزة.

وقبل دقائق من هذه الرسالة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات لتخفيف العبء عن جنوده النظاميين، تشتمل على إلغاء حالة الطوارئ الحربية المفعلة منذ شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، والتي كانت تمدد الاحتياط الإلزامي لأربعة أشهر إضافية.

وذكرت قيادة الجيش الإسرائيلي أن "الكتائب منهكة جراء أكثر من عام من الخدمة المتواصلة"، وأن قرار رئيس الأركان يقضي بسحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن هذه الخطوة ستقلص حجم القوات القتالية العاملة في العمليات البرية، بما في ذلك ما تسمى "مركبات جدعون" في قطاع غزة. واعتبرت القيادة أن هذه التعديلات ضرورية لمنح الجنود "فترة استراحة" بعد معارك مكثفة امتدت على جبهات متعددة خلال العامين الماضيين.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدّد بتوسيع الحرب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس خلال أيام
lebanon 24
05/08/2025 11:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان إسرائيل يهدد: إما اتفاق قريب أو توسيع للعمليات في غزة
lebanon 24
05/08/2025 11:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب ستنتهي حين ننتصر ولن نتراجع حتى نحقق كافة أهدافنا
lebanon 24
05/08/2025 11:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع نطاق الخدمة بشكل كبير
lebanon 24
05/08/2025 11:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2025-08-05
04:35 | 2025-08-05
04:25 | 2025-08-05
04:15 | 2025-08-05
03:56 | 2025-08-05
03:54 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24