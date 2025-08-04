"من أبرز المشاريع".. مباحثات سورية – إماراتية لإحياء مشروع مترو دمشق

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بهدف إعادة تفعيل مشروع مترو ، اجتمع وزير النقل السوري يعرب بدر ومحافظ دمشق المهندس ماهر إدلبي مع وفد من الشركة الوطنية للاستثمار في المشاريع من .وتركزت المباحثات خلال اجتماع عقد في مبنى بدمشق، على الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية للمشروع، تمهيدا لصياغة مسودة تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.وشدد الجانبان على أهمية المشروع بوصفه أحد المحاور الهيكلية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظرا لدوره في تخفيف الازدحام والحد من التلوث البيئي، ولتحسين نوعية الحياة الحضرية.ووفق ما ذكرت وزارة النقل السورية، تم استعراض الخريطة الأولية للمسار المقترح بطول 16.5 كيلومترا، من المعضمية إلى القابون، يضم 17 محطة خدمية متكاملة، كما نوقشت الكلفة التقديرية، ومواقع مواقف الركاب، وآلية التشغيل المستقبلية.وأشار الوزير يعرب بدر إلى أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري، مؤكدا الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق أعلى المعايير.هذا وأكد محافظ دمشق أن المحافظة ستسخّر جميع التسهيلات الإدارية والفنية لإنجاح المشروع، باعتباره من الحلول الجذرية لمشكلة الازدحام في المدينة، ومكوّنا حيويا لتحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار.وحضر الاجتماع عدد من المعنيين من وزارة النقل ومحافظة دمشق، من بينهم معاون الوزير لشؤون النقل البري، والمستشارون المختصون بالنقل المستدام والتحول الرقمي، ومدير النقل البري، ومدير نقل دمشق.وأوضحت الوزارة أن مشروع مترو دمشق يعد من أبرز مشاريع النقل العام التي تعوّل عليها الحكومة لتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة التنقل.وبينت أنه يجري العمل حاليا على إعادة تفعيله من خلال شراكات استثمارية دولية من التوقف نتيجة التحديات الاقتصادية.