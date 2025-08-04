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عربي-دولي
مستشفى ألماني يعتذر عن ترحيبه بيحيى السنوار.. فما القصة؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
23:27
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أثار
مستشفى جامعة
لايبزيغ في شرق
ألمانيا
يوم الإثنين، جدلا واسعا، بعد أن نشر قائمة تهنئة بأسماء الأطفال المولودين في قسم الولادة، تضمنت اسم
يحيى السنوار
، القائد السابق لحركة
حماس
الفلسطينية
في غزة والعقل المدبر لهجمات 7 تشرين الأول 2023 على
إسرائيل
.
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قسم التوليد في المستشفى، اعتذر عن هذه الخطوة، كاشفًا أن الأسماء نُشرت "حصريا بناء على طلب أو بموافقة الوالدين كما تفعل كل يوم"، مؤكدا أنه سيراجع إجراءاته الداخلية من أجل التعامل مع مواقف مشابهة بحساسية أكبر مستقبلا.
وأضاف: "ندرك أن منشور اليوم أثار ارتباطات سلبية لدى بعض الأشخاص".
وكان
السنوار
، أحد كبار قادة حماس وسجينا سابقا في أحد السجون
الإسرائيلية
، يُشتبه في اختبائه
منذ فترة
طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة، وقد جرى اغتياله على يد جنود إسرائيليين في جنوب غزة في تشرين الأول الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها. (سكاي نيوز)
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