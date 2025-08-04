حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين

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قال القييادي في حركة أسامة حمدان إن استمرار الحصار وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، يمثل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي، منتقدا صمت والانحياز الأميركي والغربي لصالح ، في ظل مأساة إنسانية متصاعدة في غزة.وأضاف أن حكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الجنود الأسرى لدى ، متهما إياها بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وأشار حمدان إلى أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ظروفا مماثلة لما يعيشه سكان القطاع من نقص في المواد الأساسية"، مستشهدا بتصريحات أسرى عنهم.كما أعرب عن استعداد الحركة للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال الغذاء والدواء للأسرى لدى المقاومة، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل دائم وغير مشروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق غزة.ودعا حمدان إلى "اتخاذ قرارات واضحة وملزمة" تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وفتح المعابر والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك وقف الانتهاكات ضد الأسرى في السجون .