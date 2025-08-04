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حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين

Lebanon 24
04-08-2025 | 23:33
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قال القييادي في حركة حماس أسامة حمدان إن استمرار الحصار وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، يمثل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي، منتقدا صمت المجتمع الدولي والانحياز الأميركي والغربي لصالح إسرائيل، في ظل مأساة إنسانية متصاعدة في غزة.
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وأضاف أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الجنود الأسرى لدى المقاومة، متهما إياها بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار حمدان إلى أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ظروفا مماثلة لما يعيشه سكان القطاع من نقص في المواد الأساسية"، مستشهدا بتصريحات أسرى مفرج عنهم.

كما أعرب عن استعداد الحركة للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال الغذاء والدواء للأسرى لدى المقاومة، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل دائم وغير مشروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق غزة.

ودعا حمدان مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرارات واضحة وملزمة" تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وفتح المعابر والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك وقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
 
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