جريمة هزّت سوريا.. الكشف عن هوية وصور قاتلي الفنانة ديالا الوادي

في جريمة هزّت الأوساط الفنية والرأي العام في ، قُتلت الفنانة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي الراقي بدمشق، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول الدوافع والملابسات. وبعد ترقّب وانتظار لكشف التفاصيل، أعلنت عن هوية الجناة وتفاصيل توقيفهما.

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ونشرت الداخلية السورية صور وهوية المواطن السوري"ح. م." وزوجته "ج. ب."، المتهمين بقتل الفنانة بدافع السرقة، بحسب اعترافاتهما الأولية. وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن فرع المباحث الجنائية تمكن، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات الجريمة بعد تلقي البلاغ، حيث توجهت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وعملت على جمع الأدلة، مراجعة كاميرات المراقبة، ومقاطعة المعلومات.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة تنظيف، اعترفت لاحقًا بتورطها في الجريمة بالتنسيق مع ، بهدف السطو والسرقة. وتم إلقاء القبض على المتورطين من قبل فرع البحث الجنائي، وتجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى المختص.