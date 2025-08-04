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عربي-دولي
جريمة هزّت سوريا.. الكشف عن هوية وصور قاتلي الفنانة ديالا الوادي
Lebanon 24
04-08-2025
|
23:40
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في جريمة هزّت الأوساط الفنية والرأي العام في
سوريا
، قُتلت الفنانة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي الراقي بدمشق، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول الدوافع والملابسات. وبعد ترقّب وانتظار لكشف التفاصيل، أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
عن هوية الجناة وتفاصيل توقيفهما.
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ونشرت الداخلية السورية صور وهوية المواطن السوري"ح. م." وزوجته "ج. ب."، المتهمين بقتل الفنانة بدافع السرقة، بحسب اعترافاتهما الأولية. وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة
دمشق
، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن فرع المباحث الجنائية تمكن، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات الجريمة بعد تلقي البلاغ، حيث توجهت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وعملت على جمع الأدلة، مراجعة كاميرات المراقبة، ومقاطعة المعلومات.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة تنظيف، اعترفت لاحقًا بتورطها في الجريمة بالتنسيق مع
شخص آخر
، بهدف السطو والسرقة. وتم إلقاء القبض على المتورطين من قبل فرع البحث الجنائي، وتجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى
القضاء
المختص.
وحملت الفنانة الراحلة الجنسية
البريطانية
، وهي ابنة الموسيقار
العراقي
الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى والفرقة الوطنية السيمفونية السورية. وكانت والدتها الراحلة "سينثيا" من أبرز مدرسات المعهد.
وتخرجت ديالا من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وشاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين وقلّة ظهورها الإعلامي، وأقامت في سوريا منذ سنوات. (العربية)
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