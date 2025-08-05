انقسام داخل إسرائيل.. نتنياهو يضغط لاحتلال غزة والجيش يتحفظ

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(روسيا اليوم)

نقلت صحيفة "تايمز أوف " عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء قوله إن الأخير "متمسك بالسيطرة الكاملة على رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن".وقال المسؤول الكبير: "الأمر محتوم، نحن نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، كما اقترح استقالة إذا عارض هذه الخطوة".وأفادت التقارير أن "أبلغ الوزراء هذا الأسبوع أنه سيسعى للحصول على دعم لخطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي".ووفقا لتقارير في وسائل إعلام عبرية، قال عدد من الوزراء إن نتنياهو استخدم مصطلح "احتلال القطاع" في محادثات خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.وحسب التقارير: "ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، إذا لم يوافق ، فعليه الاستقالة"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق ، الذي يقال إنه يعارض المقترح لغزة.