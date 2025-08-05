طهران تؤكد: لا تفتيش ميداني للمنشآت النووية من أي جهة خارجية

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أكد رئيس لجنة في ، إبراهيم عزيزي، أنه وفقاً للقوانين المصادق عليها من قبل الإيراني، "لن يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأية جهة دولية بالحصول على وصول ميداني إلى المنشآت النووية ".وفي تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نفى عزيزي ما يشاع بشأن استئناف عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن "وفد الذرية، الذي من المقرر أن يزور الأسبوع المقبل، مخوّل فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين".وأضاف أن "القوانين المصوّت عليها في البرلمان تمنع تماماً دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن القيام بأي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به".وشدد رئيس لجنة الأمن القومي على أن "هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بخصوص هذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا، مثل منح وصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش كما تطالب بها الوكالة".وختم عزيزي تصريحه بالتأكيد على أن المحاور المطروحة من الجانب الإيراني "تندرج بالكامل ضمن إطار التعاون الفني المسموح، وتهدف فقط إلى تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية". (العربية)