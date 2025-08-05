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عربي-دولي

أمطار غزيرة تُغرق بكين وتُجلي أكثر من 82 ألف شخص

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:43
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تسببت أمطار غزيرة في الصين باضطرابات واسعة، دفعت السلطات إلى إجلاء أكثر من 82 ألف شخص من مناطق مختلفة في العاصمة بكين، تحسّبًا لأي أخطار محتملة.
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وفي إجراء احترازي، تم تعليق الأعمال في أكثر من 3200 ورشة بناء داخل المدينة، حرصًا على سلامة العمّال وتفادي وقوع حوادث.

وقد بدأت موجة الأمطار عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، واستمرّت حتى صباح الثلاثاء، مثيرةً المخاوف من تكرار سيناريوهات العواصف السابقة التي خلّفت أضرارًا جسيمة.

وسبق أن شهدت بكين مطلع الأسبوع الماضي أمطارا مماثلة أسفرت عن مقتل 44 شخصا، فيما تم إجلاء أكثر من 80 ألفا آنذاك إلى مناطق آمنة، وفق بيانات سابقة لوكالة شينخوا.

وبحسب الإحصائيات، فقد تعرضت العاصمة في نهاية تموز ومطلع آب 2023 لفيضانات مماثلة، أسفرت عن وفاة 11 شخصا، وتضرر أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة، فيما تم إجلاء مئات الآلاف في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها المدينة خلال العقد الأخير. (روسيا اليوم)
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