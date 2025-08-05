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عربي-دولي
إنزال كندي فوق غزة... واتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة الإغاثة
Lebanon 24
05-08-2025
|
02:18
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اتهمت
كندا
إسرائيل
مجدداً بانتهاك القانون الدولي، بعدما نفذت إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على غزة، مؤكدة أن "عرقلة المساعدات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فوراً".
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وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيّرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على
قطاع غزة
. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل، أي ما يعادل نحو 9.7 طن".
وتعد هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها.
إلى ذلك، أعلن الجيش
الإسرائيلي
أن 6 دول من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو.
وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة
حماس
في معاناة
سكان غزة
.
وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. (سكاي نيوز)
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