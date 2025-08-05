Advertisement

عربي-دولي

إنزال كندي فوق غزة... واتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة الإغاثة

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1400769-638899829241570298.jpg
Doc-P-1400769-638899829241570298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت كندا إسرائيل مجدداً بانتهاك القانون الدولي، بعدما نفذت إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على غزة، مؤكدة أن "عرقلة المساعدات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فوراً".
Advertisement

وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيّرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل، أي ما يعادل نحو 9.7 طن".

وتعد هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 6 دول من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو.

وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة.

وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: إنزال المساعدات جوا إلى غزة غير كاف وعلى إسرائيل إتاحة وصول إنساني شامل للإغاثة
lebanon 24
05/08/2025 11:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الإغاثة الطبية في غزة للجزيرة مباشر: هناك صعوبة في التئام جروح المصابين بسبب النقص الدائم في الغذاء والدواء ونستقبل يوميا أكثر من 450 جريحا
lebanon 24
05/08/2025 11:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ عبد الله بن زايد يعلن عن 4 عمليات إنزال جوي للمساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة
lebanon 24
05/08/2025 11:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين فرنسيين: فرنسا تنوي القيام بعمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة
lebanon 24
05/08/2025 11:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2025-08-05
04:35 | 2025-08-05
04:25 | 2025-08-05
04:15 | 2025-08-05
03:56 | 2025-08-05
03:54 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24