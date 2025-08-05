إنزال كندي فوق غزة... واتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة الإغاثة

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اتهمت مجدداً بانتهاك القانون الدولي، بعدما نفذت إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على غزة، مؤكدة أن "عرقلة المساعدات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فوراً".وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيّرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على . وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل، أي ما يعادل نحو 9.7 طن".وتعد هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها.إلى ذلك، أعلن الجيش أن 6 دول من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو.وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة في معاناة .وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. (سكاي نيوز)