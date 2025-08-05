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روسيا: إحباط محاولة اغتيال في بيلغورود

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:53
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة اغتيال مدير عام مؤسسة صناعية دفاعية في مقاطعة بيلغورود، بأيدي إرهابيين موالين لأوكرانيا.
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وقال جهاز الأمن في بيان: "إرهابيون موالون لأوكرانيا يقفون وراء محاولة اغتيال المدير العام لمؤسسة صناعية دفاعية في بيلغورود".

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