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عربي-دولي
المستشارة القضائية الإسرائيلية تتهم وزير العدل بالسعي لتعيين مستشار يشرع انتهاكات نتنياهو
Lebanon 24
05-08-2025
|
02:53
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نقلت القناة 12
الإسرائيلية
عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا قولها إن وزير العدل
ياريف ليفين
يبحث عن مستشار "يطيع الحكومة ويشرع انتهاكاتها مثل تجنب تجنيد طلاب
المدارس الدينية
(الحريديم)، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها".
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وقالت ميارا إن حكومة
بنيامين نتنياهو
تسعى إلى إقالتها بشكل غير قانوني.
وفي
تموز
الماضي، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع على توصية الحكومة بإقالة ميارا التي طلبت بدورها من
المحكمة العليا
التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.
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