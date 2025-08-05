المستشارة القضائية الإسرائيلية تتهم وزير العدل بالسعي لتعيين مستشار يشرع انتهاكات نتنياهو

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نقلت القناة 12 عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا قولها إن وزير العدل يبحث عن مستشار "يطيع الحكومة ويشرع انتهاكاتها مثل تجنب تجنيد طلاب (الحريديم)، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها".وقالت ميارا إن حكومة تسعى إلى إقالتها بشكل غير قانوني.وفي الماضي، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع على توصية الحكومة بإقالة ميارا التي طلبت بدورها من التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.