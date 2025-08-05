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عربي-دولي
أميركا تتقدم في سباق الفضاء.. مفاعل نووي على القمر قيد الإعداد
Lebanon 24
05-08-2025
|
03:05
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أفادت وثائق داخلية جديدة بأن
وكالة الفضاء الأميركية
(ناسا) تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر.
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وأضافت أن "
ناسا
" تعتزم طلب مقترحات ملموسة من الشركات خلال 60 يوما لبناء مفاعل بقدرة 100 كيلوات، إذ من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2030، وفقاً لموقع "بوليتيكو" الإخباري يوم الاثنين.
كما من المتوقع أن يعلن
القائم بأعمال
مدير ناسا،
شون دافي
، عن هذه الخطط خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا المشروع في ظل احتدام المنافسة مع
الصين
، التي تهدف إلى تنفيذ أول مهمة مأهولة إلى القمر في نفس الفترة تقريبا.
يُذكر أن فكرة المفاعل
النووي
على القمر ليست جديدة، حيث طرحت
روسيا
هذه الفكرة منذ سنوات، بينما كثفت ناسا في الآونة الأخيرة أبحاثها الخاصة في هذا المجال.
وسيوفر المفاعل مصدر طاقة مستقرا للمهمات المستقبلية على القمر، لاسيما خلال فترة الليل القمري التي تستمر نحو أسبوعين، حيث تكون الطاقة الشمسية غير متوفرة. (العربية)
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