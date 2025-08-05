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عربي-دولي

موسكو.. تأخر أكثر من 200 رحلة في المطارات بسبب الأمطار الغزيرة

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:13
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أدّت الأمطار الغزيرة المستمرة في روسيا إلى تأخير أكثر من 200 رحلة بين مغادرة ووصول منذ الليلة الماضية في مطارات موسكو.
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وفي وقت سابق من هذا اليوم، قال مركز الطقس "فوبوس" إن موسكو وضواحيها شهدت هطول أمطار بلغت حتى 130% من المعدل الشهري للأمطار خلال يوم واحد.
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