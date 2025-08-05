موسكو.. تأخر أكثر من 200 رحلة في المطارات بسبب الأمطار الغزيرة

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أدّت الأمطار الغزيرة المستمرة في إلى تأخير أكثر من 200 رحلة بين مغادرة ووصول منذ الليلة الماضية في مطارات .وفي وقت سابق من هذا اليوم، قال " " إن موسكو وضواحيها شهدت هطول أمطار بلغت حتى 130% من المعدل الشهري للأمطار خلال .