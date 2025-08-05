خلافات داخل إسرائيل بشأن خطة احتلال غزة

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مع توجه خلال الساعات إلى حسم أمره تجاه تبني خطة تستهدف احتلال بالكامل، وسط تباينات بينه وبين إيال زامير، حث وزير ، المنتمي لليمين المتطرف ، زامير على تنفيذ القرار السياسي.وقال في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، "إذا قررنا احتلال غزة وإخضاع سيكون على رئيس الأركان التنفيذ".كما اعتبر أنه "على رئيس الأركان أن يعلن بوضوح التزامه بتعليمات المستوى السياسي". (العربية)