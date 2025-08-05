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خلافات داخل إسرائيل بشأن خطة احتلال غزة

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:25
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مع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات القادمة إلى حسم أمره تجاه تبني خطة تستهدف احتلال قطاع غزة بالكامل، وسط تباينات بينه وبين رئيس الأركان إيال زامير، حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، زامير على تنفيذ القرار السياسي.
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وقال بن غفير في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، "إذا قررنا احتلال غزة وإخضاع حماس سيكون على رئيس الأركان التنفيذ".

كما اعتبر أنه "على رئيس الأركان أن يعلن بوضوح التزامه بتعليمات المستوى السياسي".  (العربية)
 
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