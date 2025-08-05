الحوثيون يقصفون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

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أعلنت جماعة ، اليوم الثلاثاء، قصفها بصاروخ فرط صوتي مطار بن غوريون في وسط ، وذلك في إطار دعم غزة التي تتعرض لإبادة جماعية وحرب تجويع.وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة: القوات المسلحة (التابعة للحوثي) تعلن استهداف مطار اللد (بن غوريون) في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ فرط صوتي نوع 2.وأشارت إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح، و"تسببت في هروع ملايين من قطعان الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة ".وأكدت أن الاستهداف يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، و"ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو بحق إخواننا في "، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد .وأضافت: مستمرون في عملياتنا (ضد إسرائيل) حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. ( الجزيرة)