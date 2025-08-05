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عربي-دولي

المشاورات مستمرة.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي عن المحادثات مع واشنطن

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:35
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فيما يرتقب أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء قراراً بشأن توسيع الحرب في قطاع غزة شبه المدمر، أكد مسؤول إسرائيلي أن المناقشات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القرار لا تزال جارية.
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كما أضاف المسؤول، وهو واحد من عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل عملية صنع القرار الحساسة بشأن غزة: "هناك إدراك متزايد بأن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

تباينات بين نتنياهو وزامير
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب والسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة على وقع تحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد حياة نحو مليوني فلسطيني.
كما يأتي وسط تباينات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض التوسع عسكريا في القطاع بسبب كلفته المادية والبشرية على القوات الإسرائيلية.

في حين يدفع وزراء أقصى اليمين الإسرائيلي نحو احتلال القطاع، وقد دعا بعض الوزراء حتى إلى منع إدخال المساعدات الغذائية إلى سكان غزة.

وكان الرئيس الأميركي شدد أكثر من مرة على ضرورة وقف الحرب، كما وصف الأوضاع في القطاع الفلسطيني بالمأساوية.
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