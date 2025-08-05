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عربي-دولي

حرية التغطية حق لا يُقمع.. نداء صحفي عالمي من أجل غزة

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:52
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وقع أكثر من 100 صحافي ومراسل ومصور حربي من مختلف أنحاء العالم على عريضة تطالب بالسماح "الفوري وغير الخاضع للرقابة" بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، لتغطية الحرب الجارية منذ عام 2023 بشكل مستقل.
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وجاءت العريضة ضمن مبادرة "الحق في التغطية" التي أطلقها المصور الحربي الحائز جوائز أندريه ليوهن، ووقعها صحفيون بارزون من مؤسسات عالمية مثل سكاي نيوز، وسي إن إن، بينهم كريستيان أمانبور، كلاريسا وارد، مهدي حسن، ودون ماكولين.

وأكد الموقعون أن منع دخول الصحافة الدولية يشكّل انتهاكًا صارخًا لحق الجمهور في المعرفة، محذرين من أن استمرار هذا الحظر سيقابل بدعم تحركات لدخول الصحافيين بـ"وسائل مشروعة" سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع منظمات إنسانية.

وشددت العريضة على أن حرية التغطية في غزة تمثل معركة مفصلية لحرية الصحافة عالميًا، داعية إلى احترام الوضع القانوني للصحفيين كأطراف محمية بموجب القانون الدولي. (سكاي نيوز)
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