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عربي-دولي

الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة جنوب شرق أوكرانيا

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على بلدة يانفارسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا واستمرار تقدم قواتها على كل الجبهات.
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وأظهرت مشاهد نشرها الجيش الروسي تدمير التحصينات الأوكرانية وتحرير البلدة بالكامل.
 
 

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