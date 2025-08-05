الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة جنوب شرق أوكرانيا

أعلنت عن سيطرتها على بلدة يانفارسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك واستمرار تقدم قواتها على كل الجبهات.

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وأظهرت مشاهد نشرها الجيش الروسي تدمير التحصينات وتحرير البلدة بالكامل.