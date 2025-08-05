أميركا تُعيد تأهيل مطار استخدمته لقصف اليابان بقنابل ذريّة

كشفت وكالة أنباء " " ، أنّ تقوم بإعادة تأهيل مطار في التابعة لجزر ماريانا الشمالية.

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وأوضحت الوكالة أنّ الجزر لا تُعتبر ضمن الأراضي الأميركية، لكنها تخضع لسيطرة .

وتجدر الإشارة إلى المذكور يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وانطلقت منه الهجمات بالقنابل الذرية على . (روسيا اليوم)