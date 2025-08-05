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عربي-دولي

أميركا تُعيد تأهيل مطار استخدمته لقصف اليابان بقنابل ذريّة

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:18
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كشفت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنّ الولايات المتحدة تقوم بإعادة تأهيل مطار في جزيرة تينيان التابعة لجزر ماريانا الشمالية.
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وأوضحت الوكالة أنّ الجزر لا تُعتبر ضمن الأراضي الأميركية، لكنها تخضع لسيطرة واشنطن.
 
 
وتجدر الإشارة إلى المطار المذكور يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وانطلقت منه الهجمات بالقنابل الذرية على اليابان. (روسيا اليوم)
 
 
 
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