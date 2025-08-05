بالتعاون مع دولة ثانية.. إيران تطارد جواسيس MI6

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الإيراني طلب من حكومة طالبان الاطلاع على "قائمة مسربة" تضم أسماء أفغان تعاونوا مع ، لتتمكن من تعقب جواسيس جهاز الاستخبارات MI6،

Advertisement

ويسعى النظام لفحص قائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني عملوا مع القوات البريطانية، استخدام هذه المعلومات كورقة ضغط قبيل المفاوضات النووية المرتقبة مع الغرب خلال الخريف المقبل.

وتشمل القائمة المسماة بـ "قائمة القتل" أسماء مواطنين أفغان تقدموا بطلبات لجوء، بينهم جنود خدموا إلى جانب الجيش البريطاني، وعناصر استخباراتية، وأعضاء في القوات الخاصة، بينما يعتقد أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة قد فروا إلى .

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى في طهران أن طلب رسميا من حكومة "طالبان" الحصول على الوثيقة المسربة، موضحا أن الأصول الاستخباراتية المرتبطة بـMI6 ستُعطى الأولوية في عملية البحث.



وقال المسؤول: "من الجانب الإيراني، هناك جهود كبيرة للوصول إلى القائمة، وتم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض. كما جرت مناقشات بين طهران وكابول للتعاون في هذا الملف لما قد يحمله من فائدة للطرفين في مفاوضاتهما مع الغرب". (روسيا اليوم)