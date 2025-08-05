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عربي-دولي

عن عائلة الأسد وعناصر "حزب الله".. ماذا قال مسؤول سوريّ؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:45
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كشف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس هيئة العدالة السورية، التي شُكلت بأمر من الرئيس أحمد الشرع، عن فتح جسور تواصل مع "الأنتربول"، وكافة الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة الجناة من أسرة الأسد وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري.
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وفي حديث لـ "العربية"، لم يستثنِ عبد اللطيف، محاسبة المتورطين من الفصائل العابرة للحدود ومنها عناصر من حزب الله ممن ثبت تورطهم في الدم السوري.

كما ألمح إلى احتمال محاسبة كل من دعم أو برر عمليات قتل الشعب السوري على مدى أكثر من 14 عام. 
 
 
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