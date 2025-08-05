عن عائلة الأسد وعناصر "حزب الله".. ماذا قال مسؤول سوريّ؟

كشف ، رئيس هيئة العدالة ، التي شُكلت بأمر من ، عن فتح جسور تواصل مع "الأنتربول"، وكافة الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة الجناة من أسرة وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري.

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وفي حديث لـ "العربية"، لم يستثنِ عبد ، محاسبة المتورطين من الفصائل العابرة للحدود ومنها عناصر من ممن ثبت تورطهم في السوري.



كما ألمح إلى احتمال محاسبة كل من دعم أو برر عمليات قتل الشعب السوري على مدى أكثر من 14 عام.