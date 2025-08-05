Advertisement

إقتصاد

قرار من المركزي السوري.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1400883-638900000165423328.jpg
Doc-P-1400883-638900000165423328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد سياسة رسمية جديدة تحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك في إطار التزامه بالنزاهة والشفافية المؤسسية.
Advertisement
 
أوضح حاكم المصرف عبد القادر حصرية في بيان على حسابه الرسمي، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وضمان أن تكون كل التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.

كما شدد على أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، موضحا أنه سيتم إتاحة تفاصيلها على الموقع الرسمي.
 
ودعا الموظفين إلى الالتزام بالسياسة الجديدة لدورها المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام. (العربية)
مواضيع ذات صلة
البنك المركزي لهذا البلد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة... إليكم التفاصيل
lebanon 24
05/08/2025 18:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار للجمارك بشأن المحروقات‎.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
05/08/2025 18:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار إسرائيلي مهم بشأن سكان غزة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
05/08/2025 18:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي سوري ضدّ وهاب.. هذه تفاصيله
lebanon 24
05/08/2025 18:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:49 | 2025-08-05
10:30 | 2025-08-05
10:23 | 2025-08-05
10:00 | 2025-08-05
09:51 | 2025-08-05
09:40 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24