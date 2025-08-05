بعد الزلزال العنيف... الأرض في روسيا تحرّكت مترين

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بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوّته 8.8 على مقياس ريختر، أفاد للبحوث الجيوفيزيائية، عن تحرّك الشطر الجنوبي من شبه كامشاتكا في الشرق الروسي، مسافة مترين نحو الجنوب الشرقي.كذلك، سجّلت محطات الرصد في منطقة بتروبافلوفسك - كامشاتسكي إزاحات أيضا، لكنها كانت أقل حجماً. (روسيا اليوم)