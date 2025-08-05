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عربي-دولي

بعد الزلزال العنيف... الأرض في روسيا تحرّكت مترين

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:09
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بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوّته 8.8 على مقياس ريختر، أفاد المركز الروسي للبحوث الجيوفيزيائية، عن تحرّك الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كامشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، مسافة مترين نحو الجنوب الشرقي.
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كذلك، سجّلت محطات الرصد في منطقة بتروبافلوفسك - كامشاتسكي إزاحات أيضا، لكنها كانت أقل حجماً. (روسيا اليوم)
 
 
 
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