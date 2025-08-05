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عربي-دولي

على سطح القمر... تقريرٌ يكشف ما تُخطّط "ناسا" القيام به

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:00
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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا"، تعتزم طلب مقترحات ملموسة من شركات خلال 60 يوماً، لبناء مفاعل نوويّ بقدرة 100 كيلوات على سطح القمر.
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وبحسب تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركيّ، من المقرّر أنّ يبدأ تشغيل امنفاعل النوويّ بحلول عام  2030.
 
وسيُوفر المفاعل مصدر طاقة مستقراً للمهمات المستقبلية على القمر، لاسيما خلال فترة الليل القمري التي تستمرّ نحو أسبوعين، حيث تكون الطاقة الشمسية غير متوفرة.
 
وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك ضمن برنامج "أرتميس"، حيث تُخطّط "ناسا" لإنزال طاقم على سطح القمر في عام 2027.

ويأتي هذا المشروع في ظل إحتدام المنافسة بين الولايات المتّحدة والصين، التي تهدف إلى تنفيذ أول مهمة مأهولة إلى القمر في الفترة عينها تقريباً.

وكانت روسيا طرحت أيضاً هذه الفكرة منذ سنوات، بينما كثفت "ناسا" في الآونة الأخيرة أبحاثها الخاصة في هذا المجال.
 
 
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