بسبب النفط الروسي.. ترامب يلوّح برفع الرسوم على الهند خلال 24 ساعة

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هدد الرئيس الأميركي بفرض زيادة كبيرة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات خلال الساعات المقبلة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد على خلفية استمرارها في شراء من .وفي مقابلة مع قناة CNBC News، قال : "أوقفنا الرسوم عند 25%، لكنني أفكر في زيادتها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين ، لأنهم لا يزالون يشترون النفط من روسيا".وتأتي هذه التصريحات بعد قرار سابق أصدره ترامب بفرض تعرفة جمركية نسبتها 25% على السلع الهندية اعتبارًا من مطلع آب، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"المعوقات التجارية الهندية، والضرائب المرتفعة، واستمرار التعاون الاستراتيجي بين نيودلهي وموسكو، خصوصًا في مجالي الطاقة والدفاع". (روسيا اليوم)