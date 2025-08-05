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إقتصاد
بسبب النفط الروسي.. ترامب يلوّح برفع الرسوم على الهند خلال 24 ساعة
Lebanon 24
05-08-2025
|
09:40
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هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض زيادة كبيرة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات
الهندية
خلال الساعات المقبلة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد
نيودلهي
على خلفية استمرارها في شراء
النفط
من
روسيا
.
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وفي مقابلة مع قناة CNBC News، قال
ترامب
: "أوقفنا الرسوم عند 25%، لكنني أفكر في زيادتها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين
القادمة
، لأنهم لا يزالون يشترون النفط من روسيا".
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار سابق أصدره ترامب بفرض تعرفة جمركية نسبتها 25% على السلع الهندية اعتبارًا من مطلع آب، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"المعوقات التجارية الهندية، والضرائب المرتفعة، واستمرار التعاون الاستراتيجي بين نيودلهي وموسكو، خصوصًا في مجالي الطاقة والدفاع". (روسيا اليوم)
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