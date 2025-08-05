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عربي-دولي

نائب الرئيس الفلسطينيّ: التهديدات الإسرائيلية تُنذر بمجازر جديدة

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:23
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قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إنّ "التهديدات الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة تُنذر بمجازر جديدة".
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وأضاف الشيخ أنّ "موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني واعتبار ما يحدث في غزة هو استمرار للإبادة الجماعية، صرخة في وجه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل إسرائيل".
 
 
 
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