نائب الرئيس الفلسطينيّ: التهديدات الإسرائيلية تُنذر بمجازر جديدة

قال الفلسطيني حسين الشيخ، إنّ "التهديدات باحتلال كامل تُنذر بمجازر جديدة".

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وأضاف الشيخ أنّ "موقف برفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني واعتبار ما يحدث في غزة هو استمرار للإبادة الجماعية، صرخة في وجه لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل ".