الرئيس الإيراني يُسلّم لاريجاني منصبًا مهمًا جدًا... إليكم التفاصيل

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أصدر ، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال .ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى أحد أبرز المناصب السيادية في ، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية معقدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسط حديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع وتصاعد التوترات مع . (العربية)