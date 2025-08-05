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عربي-دولي
الرئيس الإيراني يُسلّم لاريجاني منصبًا مهمًا جدًا... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-08-2025
|
11:57
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أصدر
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين
علي لاريجاني
أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال
علي أكبر أحمديان
.
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ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى أحد أبرز المناصب السيادية في
إيران
، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية معقدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسط حديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع
الولايات المتحدة
وتصاعد التوترات مع
إسرائيل
. (العربية)
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