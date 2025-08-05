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عربي-دولي

الرئيس الإيراني يُسلّم لاريجاني منصبًا مهمًا جدًا... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:57
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أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان.
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ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى أحد أبرز المناصب السيادية في إيران، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية معقدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسط حديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع إسرائيل. (العربية) 
 
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