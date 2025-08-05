نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة.. هذا ما كشفته "جيروزاليم بوست"

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انتهت مساء اليوم الثلاثاء المشاورات في بشأن استمرار الحرب في غزة.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التوجه هو نحو الكامل لقطاع غزة".كما ذكرت هيئة البث أن عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال بالكامل.وأضافت أن "المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق قطاع غزة"، مبينة أن هناك "توجها نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة"وقالت "هآرتس" إن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد الرهائن أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة".ونقلت عن مصادر قولها إن حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن.وتابعت المصادر: "موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم".وأكدت: "مسؤولو المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط".وتابعت: " الجيش أوضح أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط".وأشارت عن مقربين من نتنياهو: "إذا كان لا يوافق على احتلال غزة فليقدم استقالته".هذا وكشفت مصادر محلية أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية للمجلس الوزاري المصغر والحكومة بشأن توسيع القتال في غزة.(سكاي نيوز)