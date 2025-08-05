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عربي-دولي

الصليب الأحمر يحذر: استخدام السلاح النووي سيكون كارثة تتجاوز قدرة البشرية

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:22
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في الذكرى الثمانين لقصف هيروشيما وناغازاكي، دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر الياباني ناقوس الخطر بشأن تصاعد تهديد الأسلحة النووية، داعيتين دول العالم إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو التخلص منها بالكامل.
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وحذر البيان المشترك من أن الأسلحة النووية اليوم تفوق بأضعاف ما كان موجوداً قبل 80 عاماً، كما ازدادت قوتها التدميرية، حتى إن قنبلة هيروشيما باتت تُصنف ضمن الأسلحة الصغيرة مقارنة بالترسانة الحديثة.

وأوضح أن استخدام أي سلاح نووي سيُعد فشلاً كارثياً للإنسانية، لا يمكن لأي استجابة إنسانية التعامل مع تبعاته، ولا يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ورغم القلق من تجديد الترسانات النووية، أشار البيان إلى بصيص أمل يتمثل في اتساع قاعدة الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتي بلغ عدد أطرافها 73 دولة، و25 أخرى وقّعت دون تصديق.

كما شدد الصليب الأحمر على أهمية نقل معاناة هيروشيما وناغازاكي للأجيال القادمة، والعمل من أجل عالم خالٍ من السلاح النووي، فـ"التهديد به يعني أن المأساة قد تتكرر".
 
(الجزيرة)
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