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عربي-دولي

الإمارات تندد باقتحام بن غفير للأقصى.. وتحذير من تفجر الأوضاع

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:26
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أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرت ما جرى تصعيدًا استفزازيًا وعملًا متطرفًا مرفوضًا.
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وفي بيان رسمي، طالبت وزارة الخارجية الإماراتية الحكومة الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها، وإدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، لا سيما الوزراء والمسؤولين الذين يتصدرون هذه الممارسات التحريضية.

وحذرت الإمارات من أن هذه الاعتداءات المتكررة، وما يصاحبها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكّل حملة متطرفة ممنهجة تهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل السلم الاجتماعي برمته، وتزيد من احتمالات انفجار الأوضاع.

كما شددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، مع التأكيد على دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد.
 
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