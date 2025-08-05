الإمارات تندد باقتحام بن غفير للأقصى.. وتحذير من تفجر الأوضاع

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أدانت دولة ، اليوم الثلاثاء، بشدة اقتحام وزير إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين لباحات ، تحت حماية الشرطة ، واعتبرت ما جرى تصعيدًا استفزازيًا وعملًا متطرفًا مرفوضًا.وفي بيان رسمي، طالبت الإماراتية الحكومة الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها، وإدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، لا سيما الوزراء والمسؤولين الذين يتصدرون هذه الممارسات التحريضية.وحذرت الإمارات من أن هذه الاعتداءات المتكررة، وما يصاحبها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكّل حملة متطرفة ممنهجة تهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل السلم الاجتماعي برمته، وتزيد من احتمالات انفجار الأوضاع.كما شددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية المقدسات كافة، مع التأكيد على دور الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد.