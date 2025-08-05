مأساة جديدة في خليج عدن.. مصرع أكثر من 90 مهاجراً قبالة سواحل اليمن

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لقي أكثر من 90 مهاجراً حتفهم في حادث غرق زورق قبالة سواحل محافظة أبين ، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي لوكالة "فرانس برس"، في حصيلة جديدة للمأساة التي وقعت الأحد في .وأوضح المصدران أن الزورق كان يقل عشرات المهاجرين، معظمهم من الجنسية ، في رحلة غير نظامية ، بحثاً عن فرص عمل في ، لا سيما . وبلغ عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن 94، وقد دُفن معظمها، فيما تواصل الأمواج لفظ جثث جديدة على امتداد الشريط الساحلي بين زنجبار وشُقرة.وفي أعقاب الحادث، أعلنت السلطات تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة أبين، استهدفت مواقع كان يستخدمها المهرّبون لإيواء المهاجرين غير النظاميين.ورغم الحرب المستمرة في اليمن منذ 2014، لا تزال البلاد تمثل وجهة عبور رئيسية للمهاجرين، خاصة من إثيوبيا التي تشهد توترات وأعمال عنف إتنية، ما يدفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم عبر طرق تهريب محفوفة بالموت.