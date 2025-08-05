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عربي-دولي

مأساة جديدة في خليج عدن.. مصرع أكثر من 90 مهاجراً قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:31
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لقي أكثر من 90 مهاجراً حتفهم في حادث غرق زورق قبالة سواحل محافظة أبين جنوب اليمن، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي لوكالة "فرانس برس"، في حصيلة جديدة للمأساة التي وقعت الأحد في خليج عدن.
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وأوضح المصدران أن الزورق كان يقل عشرات المهاجرين، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، في رحلة غير نظامية عبر البحر، بحثاً عن فرص عمل في دول الخليج، لا سيما السعودية. وبلغ عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن 94، وقد دُفن معظمها، فيما تواصل الأمواج لفظ جثث جديدة على امتداد الشريط الساحلي بين زنجبار وشُقرة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت السلطات اليمنية تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة أبين، استهدفت مواقع كان يستخدمها المهرّبون لإيواء المهاجرين غير النظاميين.

ورغم الحرب المستمرة في اليمن منذ 2014، لا تزال البلاد تمثل وجهة عبور رئيسية للمهاجرين، خاصة من إثيوبيا التي تشهد توترات وأعمال عنف إتنية، ما يدفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم عبر طرق تهريب محفوفة بالموت.
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