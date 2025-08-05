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عربي-دولي

سقوط ظلّ الظلّ… كيف أطاح القضاء الدولي بأخطر وسيط بيانات في العالم

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:55
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في عالم تُدار فيه الحروب الحديثة خلف الشاشات، برز اسم "إنتل بروكر" كأحد أخطر وجوه القرصنة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2023، تحوّل هذا الاسم إلى كابوس للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، وسط تسريبات متتالية وهجمات معقّدة طالت بيانات حساسة.
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وبعد سنوات من الغموض، تم الكشف عن هوية هذا الهاكر الشهير، ليتبيّن أنه المواطن البريطاني كاي ويست، الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا عام 2025، ويواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث ينتظره ملف اتهامي ثقيل.

كيف انطلق انتل بروكر؟
انطلق نشاط إنتل بروكر في 2021 باستهداف منظمات صغيرة، لكن نجمه سطع عام 2023 بعد اختراق خدمة Weee!. كان حضوره الأول في منتدى BreachForums، حيث لم يكن مجرد مشارك، بل شغل لاحقاً منصب مالك المنتدى بين عامي 2024 و2025.

خلال هذه الفترة، نشر أكثر من 150 موضوعاً لبيع بيانات مسروقة، وترك آلاف التعليقات التي توثق مشاركته النشطة، وأصبح معروفاً كوسيط معلومات محترف يبيع بيانات حساسة ويكشف ثغرات أمنية كارثية.

كما انضم إلى مجموعة قرصنة تُعرف باسم CyberNiggers، وقاد خلالها العديد من العمليات السيبرانية، مستخدماً منصات مثل GitHub وX لنشر أدوات وبرمجيات خبيثة، منها برمجية طلب الفدية Endurance.

وقد تميزت عملياته باستغلال ثغرات معروفة للعامة أو ثغرات يوم الصفر، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل استخدم تقنيات للحفاظ على الوصول الطويل إلى الشبكات الضحية، وتوسيع صلاحياته تدريجياً.

وبينما تخلّى لاحقاً عن برمجيات الفدية، ركّز نشاطه على بيع البيانات أو استخدامها لابتزاز الشركات، مطالباً دائماً بفدية بعملة مونيرو المشفرة، لضمان السرية التامة.

أبرز عمليات الاختراق

لم تكن أهدافه عادية، بل شملت كيانات أمنية وشركات تكنولوجية كبرى، منها:
• وكالة يوروبول الأوروبية
وزارة الدفاع الأميركية ووكالة داربا
• شركتا آبل وسيسكو
• خدمة التأمين الصحي DC Health Link
• منصة Pandabuy الصينية
• قاعدة بيانات مطار لوس أنجلوس الدولي
• منصة فيسبوك وشركة Verizon
• أكثر من 100 ألف ملف تابع لوكالات الهجرة الأميركية

كما حصل على بيانات سرية من شركات AMD، وAccor، وHSBC، وHome Depot، وأفشى معلومات متعلقة بالتواصل العسكري الأميركي الداخلي.

القبض على "ظلّ الشبكة"

بعد تتبّع طويل شمل منتديات هاكرز ومنصات ألعاب كماينكرافت، ألقت السلطات القبض على كاي ويست في فرنسا. التحقيقات كشفت عن استخدامه لهويات مزيفة، وعناوين بريد إلكتروني متعددة، وأدوات إخفاء متقدمة.

ويواجه الآن لائحة اتهامات أميركية تتضمن اختراق أنظمة حكومية، وسرقة بيانات، والاتجار بمعلومات سرية، في واحدة من أكبر قضايا الجريمة السيبرانية في العصر الحديث.

"إنتل بروكر" ليس مجرد هاكر، بل نموذج جديد في الحروب الرقمية.. سقوطه يفتح الباب أمام أسئلة صعبة: من التالي؟
 
(الجزيرة)
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