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الأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من احتلال قطاع غزة بالكامل

Lebanon 24
05-08-2025 | 16:41
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حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من أن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة قد يؤدي إلى "تداعيات كارثية"، داعياً المجتمع الدولي إلى منع إسرائيل من احتلال كامل القطاع الفلسطيني.
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جاء ذلك على لسان ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأميركيتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حيث أكد أن توسيع نطاق الحرب يشكل تهديداً كبيراً لحياة ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من خطر تعرض الرهائن المتبقين في غزة لمخاطر جسيمة.


كما أضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".


وتعليقا على عزم إسرائيل احتلال كامل غزة، قال المسؤول الأممي أنه "يجب منع هذا الأمر".
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