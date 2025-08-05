الأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من احتلال قطاع غزة بالكامل

Advertisement

حذر مسؤول رفيع في ، يوم الثلاثاء، من أن تصعيد العمليات العسكرية داخل قد يؤدي إلى "تداعيات كارثية"، داعياً إلى منع من احتلال كامل القطاع الفلسطيني.جاء ذلك على لسان ميروسلاف جينكا، مساعد لشؤون ووسط والأميركيتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حيث أكد أن توسيع نطاق الحرب يشكل تهديداً كبيراً لحياة ملايين ، وقد يزيد من خطر تعرض الرهائن المتبقين في غزة لمخاطر جسيمة.كما أضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".وتعليقا على عزم إسرائيل احتلال كامل غزة، قال المسؤول الأممي أنه "يجب منع هذا الأمر".