مقتل خمسة عمال روس في هجوم أوكراني على لوغانسك

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أعلن مسؤولون روس أن هجوماً شنّته القوات استهدف عمالاً في منطقة لوغانسك الواقعة الروسية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص يوم الثلاثاء.قال ، المسؤول الذي عينته لرئاسة منطقة لوغانسك في شرق ، عبر تطبيق تيليغرام، إن أربعة عمال لقوا مصرعهم في هجوم أثناء قيامهم بتأمين إمدادات المياه في مدينة سفاتوف.ولاحقاً، أعلن رئيس في المنطقة أن أحد العمال المصابين في الهجوم فارق الحياة في المستشفى.