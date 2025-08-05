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مقتل خمسة عمال روس في هجوم أوكراني على لوغانسك

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:09
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أعلن مسؤولون روس أن هجوماً شنّته القوات الأوكرانية استهدف عمالاً في منطقة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص يوم الثلاثاء.
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قال ليونيد باسيتشنيك، المسؤول الذي عينته روسيا لرئاسة منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، عبر تطبيق تيليغرام، إن أربعة عمال لقوا مصرعهم في هجوم أثناء قيامهم بتأمين إمدادات المياه في مدينة سفاتوف.
 


ولاحقاً، أعلن رئيس الخدمات الصحية في المنطقة أن أحد العمال المصابين في الهجوم فارق الحياة في المستشفى.
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