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عربي-دولي

بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ... ماذا أعلن الكرملين؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:58
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا.
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وأشار بيسكوف في حديثه لوكالة تاس الروسية الرسمية إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، معتبرا أنّ "هناك بالطبع جمود في هذه العملية".

وأّكد أن "الأمر يتطلب وقتا لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".
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