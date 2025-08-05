بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ... ماذا أعلن الكرملين؟

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بيسكوف في حديثه لوكالة تاس الروسية الرسمية إلى

وأشارعدم اجتماع ونظيره الأميركي طويلة، معتبرا أنّ "هناك بالطبع جمود في هذه العملية".وأّكد أن "الأمر يتطلب وقتا لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".