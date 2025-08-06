الأمم المتحدة تحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها في غزة

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قام مسؤول كبير في ، أمس الثلاثاء، بالتحذير من أن توسيع العمليات العسكرية داخل غزة يهدد بـ "تداعيات كارثية".وقال ميروسلاف جينكا مساعد لشؤون ووسط آسيا والأميركيتين خلال اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين ، وقد يشكل خطرا أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".وخلال زيارة لمعسكر تدريبي للجيش الثلاثاء، قال إن "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".(سكاي نيوز)