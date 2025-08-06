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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها في غزة

Lebanon 24
06-08-2025 | 00:13
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قام مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بالتحذير من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة يهدد بـ "تداعيات كارثية".
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وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأميركيتين خلال اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطرا أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".

وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".

وخلال زيارة لمعسكر تدريبي للجيش الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".(سكاي نيوز)


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