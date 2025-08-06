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غزة... 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة مساعدات

Lebanon 24
06-08-2025 | 00:27
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استشهد 20 مدنيا وأصيب العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية في وسط غزة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أوردته "روسيا اليوم"، أن "الاحتلال أجبر الشاحنة على المرور عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ما أدى إلى وقوع الحادث وسط تجمع مئات المدنيين الذين ينتظرون المساعدات منذ أسابيع، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الأساسية بشكل منتظم".
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وحمل "الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني"، واصفاً ما يجري بأنه "إبادة جماعية مكتملة الأركان" وفق القانون الدولي.

ودعا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لفتح المعابر بشكل كامل وآمن، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود دون عراقيل أو اشتراطات سياسية"، محذرة من أن "الوضع في غزة تجاوز كل الخطوط الحمر".
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