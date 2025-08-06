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وزير خارجية جنوب أفريقيا رحّب بنية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
06-08-2025 | 00:41
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رحّب وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين.
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واعتبر في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" أن هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار، داعياً أكبر عدد ممكن من الدول إلى الضغط على إسرائيل، لكي توقف أعمال الإبادة المتّهمة بارتكابها في قطاع غزة".
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