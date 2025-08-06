وزير خارجية جنوب أفريقيا رحّب بنية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين

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رحّب وزير خارجية بنيّة وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة .واعتبر في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" أن هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار، داعياً أكبر عدد ممكن من الدول إلى الضغط على ، لكي توقف أعمال الإبادة المتّهمة بارتكابها في ".