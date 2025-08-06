Advertisement

عربي-دولي

عن موقفه بشأن نية إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة... هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1401190-638900645831022315.png
Doc-P-1401190-638900645831022315.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الكشف عن موقفه بشأن نية إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، مكتفيًا بالقول:"لا يمكنني قول الكثير، لكن الأمر متروك لإسرائيل".
Advertisement

كما أوضح ترامب في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض أن تركيز إدارته ينصبّ على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني، مضيفاً: "من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على الغذاء بشكل كافٍ". وأكد: "نعمل على إطعام السكان في غزة".

وتابع: "دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان في غزة".
مواضيع ذات صلة
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: التوجه هو التحرك نحو احتلال كامل لقطاع غزة
lebanon 24
06/08/2025 12:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب تعليقاً على عزم إسرائيل احتلال كامل غزة: الأمر متروك لهم
lebanon 24
06/08/2025 12:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من احتلال قطاع غزة بالكامل
lebanon 24
06/08/2025 12:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير يطالب نتياهو بوقف كامل للمساعدات الإنسانية عن غزة واحتلال القطاع
lebanon 24
06/08/2025 12:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2025-08-06
04:48 | 2025-08-06
03:54 | 2025-08-06
03:38 | 2025-08-06
03:26 | 2025-08-06
02:50 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24