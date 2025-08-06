عن موقفه بشأن نية إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة... هذا ما أعلنه ترامب

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كما أوضح في تصريح للصحفيين في أن تركيز إدارته ينصبّ على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني، مضيفاً: "من الواضح أن لا يحصلون على الغذاء بشكل كافٍ". وأكد: "نعمل على إطعام السكان في غزة".وتابع: "دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان في غزة".