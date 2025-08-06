بالفيديو... سفينة "هوبي" تنضم رسمياً لأسطول الصين الحربي

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وأوضح موقع Navy Recognition المتخصص في الشؤون العسكرية أن السفينة الجديدة، التي دخلت الخدمة لصالح الجيش الصيني، أُطلق عليها اسم "هوبي" وحملت الرقم التسلسلي 34.وكشفت أن السفينة المذكورة شاركت بالفعل في مناورات بحرية في الجنوبي رفقة سفينة الإنزال "هاينان"من فئة Type-075- بالإضافة إلى أربع سفن إنزال من فئة Type-071، وزورق إنزال هوائي من فئة Type-726.أُنزِلت هذه السفينة إلى المياه للمرة الأولى في حوض "هودونغ-تشونغهوا" بمدينة شنغهاي في كانون الاول 2023، وتواترت الأنباء في شباط 2024 عن خروجها في تجارب بحرية.وبحلول أيار 2025، ظهر الرقم التسلسلي 34 على هيكلها، ورُصِدت راسية في قاعدة بحرية جنوبية قرب .