بعد أقوى زلزال منذ 1952... هزة أرضية تضرب روسيا

Advertisement

أعلن التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بالشرق الروسي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة الأربعاء في المنطقة.وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم وعلى بعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان به.وفي 30 الماضي وقع في أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة.