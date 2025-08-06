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عربي-دولي

بعد أقوى زلزال منذ 1952... هزة أرضية تضرب روسيا

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:26
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أعلن مركز البحوث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة صباح اليوم الأربعاء في المنطقة.
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وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم وعلى بعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان به.

وفي 30 تموز الماضي وقع في كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة.
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