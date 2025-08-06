ترامب يعلن عن اجتماع أميركي-روسي قبيل انتهاء مهلة الحرب في أوكرانيا

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وفي تصريح له للصحفيين يوم الثلاثاء، قال : "لدينا اجتماع مع .. سنرى ماذا سيحدث".ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها ترامب للرئيس الروسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في .