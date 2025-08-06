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ترامب يعلن عن اجتماع أميركي-روسي قبيل انتهاء مهلة الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:54
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عقد اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الأربعاء.
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وفي تصريح له للصحفيين يوم الثلاثاء، قال ترامب: "لدينا اجتماع مع روسيا.. سنرى ماذا سيحدث".

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
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