المبعوثة البريطانية إلى سوريا: سنواصل دعم الشعب السوري

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أضافت: "عدت إلى لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حول الوضع الإقليمي والمرحلة الانتقالية في سوريا".من جهتها، افادت وكالة "سانا" بان الرئيس السوري احمد الشرع التقى أمس في دمشق جوناثان باول وبحث معه في "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".وأكد الشرع "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل".