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عربي-دولي

المبعوثة البريطانية إلى سوريا: سنواصل دعم الشعب السوري

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:48
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كتبت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو عبر منصة "اكس": "تقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوري وستواصل ذلك".
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أضافت: "عدت إلى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حول الوضع الإقليمي والمرحلة الانتقالية في سوريا".


من جهتها، افادت وكالة "سانا" بان الرئيس السوري احمد الشرع  التقى أمس في دمشق مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول وبحث معه في "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".


وأكد الشرع "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل".
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