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عربي-دولي
عُيّن أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.. من هو علي لاريجاني؟
Lebanon 24
06-08-2025
|
07:00
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ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات المتسارعة في ملف غزة، أصدر الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان مرسوما بتعيين علي لاريجاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة لافتة تُعيد أحد أبرز وجوه النظام الإيراني إلى موقع أمني حساس.
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ويمثّل هذا التعيين عودة لاريجاني إلى المنصب الذي تولّاه سابقا بين عامي 2005 و2007، عندما قاد مفاوضات
طهران
النووية مع القوى الغربية، قبل أن يستقيل بسبب تباينات في الرؤى داخل أروقة السلطة.
ورغم ترشّحه ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية في
إيران
، كان آخرها في الانتخابات المبكرة لعام 2024 بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلا أن مجلس صيانة
الدستور
استبعده في كل من عامي 2021 و2024، ما اعتُبر مؤشرا على تراجع نفوذ
التيار
المحافظ المعتدل داخل المؤسسة الحاكمة، وتصاعد هيمنة الجناح المتشدد.
ويُعد لاريجاني من السياسيين البارزين في إيران، حيث تولّى مناصب حساسة أبرزها رئاسة
البرلمان
، ووزارة الثقافة والإرشاد، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تمثيله المباشر للمرشد الأعلى في بعض
المحطات
.
كما ينتمي إلى عائلة نافذة دينيا وسياسيا، من أبرز رموزها شقيقه صادق لاريجاني الذي شغل رئاسة السلطة القضائية.
ويُنظر إلى المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره أحد أهم مؤسسات صنع القرار في إيران، لا سيما في
القضايا
الاستراتيجية كالأمن الإقليمي والبرنامج
النووي
، وتخضع قراراته لموافقة المرشد الأعلى قبل تنفيذها.
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