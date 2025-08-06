عُيّن أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.. من هو علي لاريجاني؟

ذكر موقع " عربية" أنه وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات المتسارعة في ملف غزة، أصدر الرئيس مسعود بزشكيان مرسوما بتعيين علي لاريجاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة لافتة تُعيد أحد أبرز وجوه النظام الإيراني إلى موقع أمني حساس.

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ويمثّل هذا التعيين عودة لاريجاني إلى المنصب الذي تولّاه سابقا بين عامي 2005 و2007، عندما قاد مفاوضات النووية مع القوى الغربية، قبل أن يستقيل بسبب تباينات في الرؤى داخل أروقة السلطة.



ورغم ترشّحه ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية في ، كان آخرها في الانتخابات المبكرة لعام 2024 بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلا أن مجلس صيانة استبعده في كل من عامي 2021 و2024، ما اعتُبر مؤشرا على تراجع نفوذ المحافظ المعتدل داخل المؤسسة الحاكمة، وتصاعد هيمنة الجناح المتشدد.



ويُعد لاريجاني من السياسيين البارزين في إيران، حيث تولّى مناصب حساسة أبرزها رئاسة ، ووزارة الثقافة والإرشاد، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تمثيله المباشر للمرشد الأعلى في بعض .



كما ينتمي إلى عائلة نافذة دينيا وسياسيا، من أبرز رموزها شقيقه صادق لاريجاني الذي شغل رئاسة السلطة القضائية.

ويُنظر إلى المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره أحد أهم مؤسسات صنع القرار في إيران، لا سيما في الاستراتيجية كالأمن الإقليمي والبرنامج ، وتخضع قراراته لموافقة المرشد الأعلى قبل تنفيذها.