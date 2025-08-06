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بوتين يستقبل ويتكوف في موسكو

Lebanon 24
06-08-2025 | 05:36
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في العاصمة موسكو، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتمهل في فرض موجة جديدة من العقوبات الأميركية على روسيا إلى ما بعد الزيارة.
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وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، استبق تلك الزيارة وقال في تصريحات لوكالة تاس الروسية الرسمية إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا. (العربية) 
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