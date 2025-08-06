بوتين يستقبل ويتكوف في موسكو

استقبل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في العاصمة ، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيتمهل في فرض موجة جديدة من الأميركية على إلى ما بعد الزيارة.

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وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، استبق تلك الزيارة وقال في تصريحات لوكالة تاس الروسية الرسمية إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا. (العربية)