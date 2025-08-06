Advertisement

عربي-دولي

عصر الصواريخ الخفية: هكذا تغيّرت قواعد القتال!

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1401295-638900808985851023.jpeg
Doc-P-1401295-638900808985851023.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ استخدام الطيران الحربي بشكل واسع في الحربين العالميتين، تطور شكل المعارك الجوية من الاشتباكات القريبة الدوغ فايت إلى مواجهة مباشرة تعتمد على المناورة والأسلحة التقليدية. لكن هذا النمط تراجع منذ التسعينيات، مع تزايد استخدام القصف الجوي في النزاعات غير المتكافئة، وبدأت تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى تغير طبيعة القتال الجوي بشكل جذري.
Advertisement

التحول إلى القتال خارج مدى الرؤية

القتال الجوي الحديث يشهد صعود مفهوم القتال خارج مدى الرؤية، الذي يتم على مسافات تتجاوز قدرة الرؤية البشرية، عادةً أكثر من 30 كيلومترا. في هذا النوع من الاشتباكات، تستطيع الطائرات إصابة أهدافها بصواريخ موجهة دون الحاجة إلى الاقتراب أو الدخول في اشتباك مباشر. وبهذا يتحول الصراع إلى سباق بين من يمتلك الصاروخ الأطول مدى والتقنيات الأذكى في الرصد والتخفي.


ومثال على هذه المعارك: طائرتان من الجيل الخامس متكافئتان في السرعة والتخفي والمناورة. لكن إحداهما تحمل صاروخا بعيد المدى، بينما الأخرى تعتمد على صواريخ تقليدية. النتيجة شبه محسومة، الطائرة الأولى تطلق الصاروخ قبل أن تدخل الأخرى نطاق الاشتباك، وتتفوق بفضل التقنية.

مواجهة عملية بين الهند وباكستان في أيار الماضي دعمت هذا المفهوم، حين استخدمت باكستان صواريخ بي إل-15 الصينية لإسقاط مقاتلات هندية، بحسب الرواية الباكستانية.

سباق دولي لصناعة المستقبل الجوي

الصراع في السماء أصبح سباقا للتفوق التكنولوجي في تصميم الصواريخ. الولايات المتحدة تتصدر عبر صاروخ AIM-120 AMRAAM، الذي يصل مداه إلى 160 كيلومترا، وتعمل على تطوير نسخ أحدث مثل AIM-260 وAIM-174B. في أوروبا، صاروخ ميتيور يعكس التعاون القاري، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر ومحرك نفاث يتيح له تتبع الأهداف بدقة.


أما روسيا فتمتلك صاروخ R-37M، الأسرع من الصوت بست مرات، ومداه يصل إلى 300 كيلومتر. كما تطور صاروخ K-172 القادر على استهداف طائرات الدعم من مسافات بعيدة. وعن الصين، فتعتبر الآن من أبرز المنافسين، خاصة بعد التطوير المستمر لصاروخ PL-15، الذي يعمل بمحرك مزدوج ورادار متقدم. وتشير مصادر إلى أن النسخ الصينية الأخيرة قد تتفوق على نظيراتها الغربية.

رغم التطور.. تحديات تقنية!
لكن رغم هذه القدرات المتقدمة، إلا أن القتال خارج مدى الرؤية يفرض تحديات كبيرة، أهمها صعوبة التمييز بين الصديق والعدو على المسافات البعيدة، ومحدودية الاتصال بين الطيارين بسبب مخاوف الاختراق الإلكتروني. كما يتطلب حماية إلكترونية متقدمة، ووسائل خداع مثل الطعوم الحرارية أو الشظايا المضادة للصواريخ.

والقدرة على مهاجمة الطائرات من خارج المجال الجوي التقليدي تدفع الدول إلى إعادة تعريف أمنها الجوي، وتوسيع قدرات الدفاع بعيد المدى، ما يزيد من احتمالات التوتر بين الدول المتجاورة.

مع هذا التحول، لم تعد الطائرة المقاتلة مجرد آلة اشتباك، بل أصبحت منصة إطلاق ذكية في حرب تدار عن بُعد، وتُحسم قبل أن يرى الطيار خصمه.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تغيّر قواعد الاشتباك في الجنوب السوري: هل نحن أمام منطقة عازلة جديدة؟
lebanon 24
06/08/2025 23:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الموساد أقام معسكر مسيّرات داخل إيران لاستهداف قواعد الصواريخ
lebanon 24
06/08/2025 23:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرشاد الأخضر... بين فوائده المذهلة ومخاطره الخفية!
lebanon 24
06/08/2025 23:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ على قواعد أميركية في قطر والبحرين والكويت والعراق
lebanon 24
06/08/2025 23:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-08-06
16:10 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:25 | 2025-08-06
14:45 | 2025-08-06
14:08 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24