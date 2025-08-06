عصر الصواريخ الخفية: هكذا تغيّرت قواعد القتال!

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منذ استخدام الطيران الحربي بشكل واسع في الحربين العالميتين، تطور شكل المعارك الجوية من الاشتباكات القريبة الدوغ فايت إلى مواجهة مباشرة تعتمد على المناورة والأسلحة التقليدية. لكن هذا النمط تراجع منذ التسعينيات، مع تزايد استخدام القصف الجوي في النزاعات غير المتكافئة، وبدأت تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى تغير طبيعة القتال الجوي بشكل جذري.القتال الجوي الحديث يشهد صعود مفهوم القتال خارج مدى الرؤية، الذي يتم على مسافات تتجاوز قدرة الرؤية البشرية، عادةً أكثر من 30 كيلومترا. في هذا النوع من الاشتباكات، تستطيع الطائرات إصابة أهدافها بصواريخ موجهة دون الحاجة إلى الاقتراب أو الدخول في اشتباك مباشر. وبهذا يتحول الصراع إلى سباق بين من يمتلك الصاروخ الأطول مدى والتقنيات الأذكى في الرصد والتخفي.ومثال على هذه المعارك: طائرتان من الجيل الخامس متكافئتان في السرعة والتخفي والمناورة. لكن إحداهما تحمل صاروخا بعيد المدى، بينما الأخرى تعتمد على صواريخ تقليدية. النتيجة شبه محسومة، الطائرة الأولى تطلق الصاروخ قبل أن تدخل الأخرى نطاق الاشتباك، وتتفوق بفضل التقنية.مواجهة عملية بين وباكستان في أيار الماضي دعمت هذا المفهوم، حين استخدمت باكستان صواريخ بي إل-15 لإسقاط مقاتلات هندية، بحسب الرواية الباكستانية.الصراع في السماء أصبح سباقا للتفوق التكنولوجي في تصميم الصواريخ. تتصدر عبر صاروخ AIM-120 AMRAAM، الذي يصل مداه إلى 160 كيلومترا، وتعمل على تطوير نسخ أحدث مثل AIM-260 وAIM-174B. في أوروبا، صاروخ ميتيور يعكس التعاون القاري، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر ومحرك نفاث يتيح له تتبع الأهداف بدقة.أما فتمتلك صاروخ R-37M، الأسرع من الصوت بست مرات، ومداه يصل إلى 300 كيلومتر. كما تطور صاروخ K-172 على استهداف طائرات الدعم من مسافات بعيدة. وعن ، فتعتبر الآن من أبرز المنافسين، خاصة بعد التطوير المستمر لصاروخ PL-15، الذي يعمل بمحرك مزدوج ورادار متقدم. وتشير مصادر إلى أن النسخ الصينية الأخيرة قد تتفوق على نظيراتها الغربية.