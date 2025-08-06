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عربي-دولي

إحباط مُخطّط خطير في سوريا.. هذا ما حاولت مجموعة فعله داخل كنيسة

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:16
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على عنصرين كانا يخططان لتفجير كنيسة مار إلياس المارونية في منطقة صافيتا في ريف طرطوس. 
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وأفادت الداخلية السورية أن مخطط استهداف كنيسة في ريف طرطوس كان يتمثل في تفجير عبوات ناسفة بداخلها. 
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