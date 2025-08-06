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رفضاً لأوامر نتنياهو.. "تمرّد" في سلاح الجو الإسرائيلي!

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:35
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تمرد في سلاح الجو الإسرائيلي، رفضاً لأوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتكثيف القصف الجوي على غزة.
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وذكرت الصحيفة أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار يرفض تنفيذ مطالب لواء الجنوب بتكثيف الغارات على غزة، لافتة إلى أن خلافات قوية دبت بين قادة الجيش الإسرائيلي بشأن احتلال القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد التوترات بين القيادة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي بشأن سياسة إطلاق النار الواسعة المطبقة في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، التي أدت، بحسب العديد من الادعاءات والشهادات، إلى مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء.

وأشارت إلى أن قائد قيادة المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف آسور، شارك الأسبوع الماضي في تقييم الوضع عبر مكالمة فيديو من قاعدة القيادة في بئر السبع.


وقالت إنه خلال المكالمة، التي جرت بحضور أكثر من 20 ضابطاً كبيراً، طلب قائد المنطقة الجنوبية من قائد سلاح الجو التوقف عن تقييد الغارات الجوية في غزة وإلغاء الموافقة المسبقة بشأنها.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن قائد سلاح الجو برر تدخله بأنه لاحظ "انعدام المهنية" في عدد كبير من الهجمات التي طالبت قيادة المنطقة الجنوبية بتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، بحسب قوله.

"يديعوت" قالت أيضاً إن المعلومات تفيد بأن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، هو الذي يوافق شخصيًا على الغارات في غزة، وأنه الآن يتعرض لضغوط للتوقف عن مقاومة المطالبات بتكثيف الغارات الجوية، وعدم التراجع عن القرارات التي اتخذتها القيادة. (إرم نيوز)
 
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