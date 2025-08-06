رفضاً لأوامر نتنياهو.. "تمرّد" في سلاح الجو الإسرائيلي!

كشفت صحيفة " " ، اليوم الأربعاء، عن تمرد في سلاح الجو ، رفضاً لأوامر رئيس الحكومة بتكثيف القصف الجوي على غزة.

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وذكرت الصحيفة أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار يرفض تنفيذ مطالب لواء الجنوب بتكثيف على غزة، لافتة إلى أن خلافات قوية دبت بين قادة الجيش الإسرائيلي بشأن احتلال القطاع.



ولفتت الصحيفة إلى تزايد التوترات بين القيادة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي بشأن سياسة إطلاق النار الواسعة المطبقة في في الأشهر الأخيرة، التي أدت، بحسب العديد من الادعاءات والشهادات، إلى مقتل مئات الأبرياء.



وأشارت إلى أن قائد قيادة ، اللواء يانيف آسور، شارك الأسبوع الماضي في تقييم الوضع عبر مكالمة فيديو من قاعدة القيادة في بئر السبع.





وقالت إنه خلال المكالمة، التي جرت بحضور أكثر من 20 ضابطاً كبيراً، طلب قائد المنطقة الجنوبية من قائد سلاح الجو التوقف عن تقييد الغارات الجوية في غزة وإلغاء الموافقة المسبقة بشأنها.



ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن قائد سلاح الجو برر تدخله بأنه لاحظ "انعدام المهنية" في عدد كبير من الهجمات التي طالبت قيادة المنطقة الجنوبية بتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، بحسب قوله.



"يديعوت" قالت أيضاً إن المعلومات تفيد بأن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، هو الذي يوافق شخصيًا على الغارات في غزة، وأنه الآن يتعرض لضغوط للتوقف عن مقاومة المطالبات بتكثيف الغارات الجوية، وعدم القرارات التي اتخذتها القيادة. (إرم نيوز)